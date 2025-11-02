Το τρίτο ματς της 5ης αγωνιστικής στην Α1 Γυναικών που κρίθηκε στην παράταση, έγινε αυτό ανάμεσα στον Παναθλητικό και την Ανόρθωση Βόλου. Μετά τις νίκες των Παναθηναϊκού (επί του Ολυμπιακού) και Πρωτέα Βούλας (επί της ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας), το έξτρα πεντάλεπτο χρειάστηκε και ο Παναθλητικός την Κυριακή (2/11) για πάρει τη νίκη, με 85-81, επί της ουραγού Ανόρθωσης Βόλου.

Η κανονική περίοδος έληξε με τον ηλεκτρονικό πίνακα να δείχνει 73-73, καθώς η Βασιλική Σιουμουρέκη είχε ισοφαρίσει στα 2΄΄ πριν τη λήξη για τις φιλοξενούμενες. Στην παράσταση, το τρίποντο της Κέλσι Ράνζομ έδωσε αέρα έξι πόντων στον Παναθλητικό (83-77), διαφορά που δεν κατάφερε να καλύψει στο δίλεπτο που απέμενε η ομάδα της Μαγνησίας. Πρώτη σκόρερ του Παναθλητικού αναδείχτηκε η Αλέξις Μουρ με 29 πόντους, ενώ μάζεψε και 7 ριμπάουντ. Double double σημείωσε για τον Παναθλητικό, με 23 πόντους και 20 ριμπάουντ, η Σιρίνα-Λιν Γκέλντοφ, αλλά και η Διονυσία Αλεξανδρή με 12 πόντους και 13 ασίστ.

Την 3η νίκη του πανηγύρισε ο ΠΑΣ Γιάννινα επικρατώντας άνετα με 70-58 εντός έδρας του Αμύντα. Πρώτη σκόρερ του ΠΑΣ Γιάννινα ήταν η Τάλια Αν Μπράγκλερ με 25 πόντους, ενώ 18 πρόσθεσε η Τία Αμάνι Σίνγκλτον. Από τον Αμύντα ξεχώρισε η Σάρα Σοφι Μόρτενσεν με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Ρεπό είχε ο ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ.

Η 5η αγωνιστική στην Α1 Γυναικών στο μπάσκετ:

Πρωτέας Βούλας-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 85-80 παρ. (72-72 κ.α.)

Αθηναϊκός-Πανσερραϊκός 78-54

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 88-97 παρ. (80-80 κ.α.)

Παναθλητικός-Ανόρθωση Βόλου 85-81 παρ. (73-73 κ.α.)

ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας 70-58

Ρεπό: ΠΑΟΚ

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες):

Αθηναϊκός 9 -5αγ.

Παναθηναϊκός 8

Πανσερραϊκός 8 -5αγ.

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 8 -5αγ.

ΠΑΣ Γιάννινα 8 -5αγ.

Ολυμπιακός 7

Πρωτέας Βούλας 7 -5αγ.

Παναθλητικός 6

ΠΑΟΚ 5

Αμύντας 5 -5αγ.

Ανόρθωση Βόλου 4