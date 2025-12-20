Με άνετο «διπλό» συνέχισε την πορεία του ο Αθηναϊκός, επικρατώντας με 86-66 της Ανόρθωσης Βόλου, για την 11η αγωνιστική της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ.

Πρώτη σκόρερ των νικητριών η Ιβάνα Ράτζα με 18 πόντους, ενώ από την ομάδα του Βόλου πάλεψε η Τάιλερ Μίνγκο επίσης με 18 πόντους.

Σημαντική νίκη που τον βγάζει από την «ουρά» της βαθμολογίας πήρε ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιβλήθηκε 77-73 του ουραγού Αμύντα στο κλειστό της Πυλαίας, στην εναρκτήρια αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής του α΄ γύρου και του 2025 στην Α1 μπάσκετ των γυναικών. Πρώτη σκόρερ για τις «ασπρόμαυρες» ήταν η Μέιμπρεϊ με 22 πόντους, ενώ η Γκίλντεϊ ηγήθηκε στην επίθεση του Αμύντα με 24 πόντους.

Στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, αφήνοντας πίσω την ήττα της περασμένης εβδομάδας από τον Αθηναϊκό στο Βύρωνα. Οι «ερυθρόλευκες» επιβλήθηκαν άνετα του ΠΑΣ Γιάννινα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 95-60. Ο Ολυμπιακός είχε τέσσερις παίκτριες με διψήφιο αριθμό πόντων, με την Ελεάννα Χριστινάκη να είναι η κορυφαία με 15, την ώρα που η Τάλια Μπρούγκλερ ήταν η πρώτη σκόρερ του ηπειρωτικού συγκροτήματος με 21.

Στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστική, ο Παναθλητικός υπερασπίστηκε την έδρα του με 88-78, απέναντι στην ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας.

Η 11η αγωνιστική στην Α1 μπάσκετ των γυναικών:

ΠΑΟΚ-Αμύντας 77-73

Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα 95-60

Ανόρθωση Βόλου-Αθηναϊκός 66-86

Παναθλητικός-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 88-78

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 21/12

Ρεπό: Πρωτέας Βούλας

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Αθηναϊκός 19

Παναθηναϊκός 18 -9αγ.

Ολυμπιακός 18

ΠΑΣ Γιάννινα 15

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 15

Πρωτέας Βούλας 14

Πανσερραϊκός 14 -9αγ.

Παναθλητικός 14

ΠΑΟΚ 13

Αμύντας 11

Ανόρθωση Βόλου 11