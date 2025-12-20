Με άνετο «διπλό» συνέχισε την πορεία του ο Αθηναϊκός, επικρατώντας με 86-66 της Ανόρθωσης Βόλου, για την 11η αγωνιστική της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ.
Πρώτη σκόρερ των νικητριών η Ιβάνα Ράτζα με 18 πόντους, ενώ από την ομάδα του Βόλου πάλεψε η Τάιλερ Μίνγκο επίσης με 18 πόντους.
Σημαντική νίκη που τον βγάζει από την «ουρά» της βαθμολογίας πήρε ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιβλήθηκε 77-73 του ουραγού Αμύντα στο κλειστό της Πυλαίας, στην εναρκτήρια αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής του α΄ γύρου και του 2025 στην Α1 μπάσκετ των γυναικών. Πρώτη σκόρερ για τις «ασπρόμαυρες» ήταν η Μέιμπρεϊ με 22 πόντους, ενώ η Γκίλντεϊ ηγήθηκε στην επίθεση του Αμύντα με 24 πόντους.
Στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, αφήνοντας πίσω την ήττα της περασμένης εβδομάδας από τον Αθηναϊκό στο Βύρωνα. Οι «ερυθρόλευκες» επιβλήθηκαν άνετα του ΠΑΣ Γιάννινα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 95-60. Ο Ολυμπιακός είχε τέσσερις παίκτριες με διψήφιο αριθμό πόντων, με την Ελεάννα Χριστινάκη να είναι η κορυφαία με 15, την ώρα που η Τάλια Μπρούγκλερ ήταν η πρώτη σκόρερ του ηπειρωτικού συγκροτήματος με 21.
Στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστική, ο Παναθλητικός υπερασπίστηκε την έδρα του με 88-78, απέναντι στην ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας.
Η 11η αγωνιστική στην Α1 μπάσκετ των γυναικών:
ΠΑΟΚ-Αμύντας 77-73
Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα 95-60
Ανόρθωση Βόλου-Αθηναϊκός 66-86
Παναθλητικός-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 88-78
Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 21/12
Ρεπό: Πρωτέας Βούλας
Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)
Αθηναϊκός 19
Παναθηναϊκός 18 -9αγ.
Ολυμπιακός 18
ΠΑΣ Γιάννινα 15
ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 15
Πρωτέας Βούλας 14
Πανσερραϊκός 14 -9αγ.
Παναθλητικός 14
ΠΑΟΚ 13
Αμύντας 11
Ανόρθωση Βόλου 11