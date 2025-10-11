Το 2Χ2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος έκανε η Ιωνία, η οποία στο εναρκτήριο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής, που διεξήχθη στο κλειστό της Ζωφριάς, επιβλήθηκε του Πανσερραϊκού με 72-65.
Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι και την τρίτη περίοδο, αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχες «πάτησαν γκάζι» κι έφτασαν στη νίκη.
Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 5(1), Βιντσιλαίου Σ.9(3), Καραγιάννη 2, Βιντσιλαίου Α. 14(2), Συροπούλου, Γκριγκς 14(3), Φουράκη 5, Μανίς, Κλαρκ 10, Στογιανόφσκα 13(1).
Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 18(2), Αλεξιά 6, Δούρβα 6(2), Πιπλς 3, Κουβόρντε, Μουρ 12(2), Ρόσνιεκ 16(2), Γιαπιτζόγλου 4(1).
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 2ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών:
Ιωνία-Πανσερραϊκός 72-65
ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός 12/10
Ανόρθωση Βόλου-Πρωτέας Βούλας 12/10
Παναθλητικός-Αμύντας 12/10
Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα 12/10
Ρεπό: Ολυμπιακός
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 4 -2αγ.
Πανσερραϊκός 3 -2αγ.
Ολυμπιακός 2
ΠΑΣ Γιάννινα 2
Παναθηναϊκός 2
ΠΑΟΚ 1
Αθηναϊκός 1
Ανόρθωση Βόλου 1
Αμύντας 1
Πρωτέας Βούλας 1
Παναθλητικός 0 -0αγ.