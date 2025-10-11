Το 2Χ2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος έκανε η Ιωνία, η οποία στο εναρκτήριο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής, που διεξήχθη στο κλειστό της Ζωφριάς, επιβλήθηκε του Πανσερραϊκού με 72-65.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι και την τρίτη περίοδο, αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχες «πάτησαν γκάζι» κι έφτασαν στη νίκη.

Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 5(1), Βιντσιλαίου Σ.9(3), Καραγιάννη 2, Βιντσιλαίου Α. 14(2), Συροπούλου, Γκριγκς 14(3), Φουράκη 5, Μανίς, Κλαρκ 10, Στογιανόφσκα 13(1).

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 18(2), Αλεξιά 6, Δούρβα 6(2), Πιπλς 3, Κουβόρντε, Μουρ 12(2), Ρόσνιεκ 16(2), Γιαπιτζόγλου 4(1).

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 2ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών:

Ιωνία-Πανσερραϊκός 72-65

ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός 12/10

Ανόρθωση Βόλου-Πρωτέας Βούλας 12/10

Παναθλητικός-Αμύντας 12/10

Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα 12/10

Ρεπό: Ολυμπιακός

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 4 -2αγ.

Πανσερραϊκός 3 -2αγ.

Ολυμπιακός 2

ΠΑΣ Γιάννινα 2

Παναθηναϊκός 2

ΠΑΟΚ 1

Αθηναϊκός 1

Ανόρθωση Βόλου 1

Αμύντας 1

Πρωτέας Βούλας 1

Παναθλητικός 0 -0αγ.