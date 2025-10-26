Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 4η Αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών ο Αθηναϊκός έφυγε νικητής από τον Υμηττό επικρατώντας με 79-55 του Αμύντα.

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου πήρε από την αρχή τα ηνία του αγώνα τα οποία διατήρησε ως το τέλος έχοντας για πρώτη σκόρερ την Μπερτς με 15 πόντους. Για την Αμύντα πρώτη σκόρερ ήταν η Γκίλντεϊ με 21 πόντους.

Η 4η αγωνιστική στην Α1 γυναικών:

ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας 86-82

Ιωνία-ΠΑΣ Γιάννινα 77-61

Πανσερραϊκός-Παναθλητικός 73-64

Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός 64-89

Αμύντας-Αθηναϊκός 55-79

Ρεπό: Παναθηναϊκός

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Πανσερραϊκός 7

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 7

Αθηναϊκός 7

Παναθηναϊκός 6 -3αγ.

ΠΑΣ Γιάννινα 6

Ολυμπιακός 6 -3αγ.

Πρωτέας Βούλας 5

ΠΑΟΚ 5

Παναθλητικός 4 -3αγ.

Αμύντας 4

Ανόρθωση Βόλου 3 -3αγ.

Πηγή: ΑΠΕ