Την αντίδραση των ομάδων της Α1 και της Α2 γυναικών προκάλεσε η απόφαση του Υπουργείου Αθλητισμού για μείωση της επιχορήγησης προς τα σωματεία των δύο κατηγοριών.

Συγκεκριμένα, 36 από τις 37 ομάδες που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης συνυπέγραψαν επιστολή διαμαρτυρίας, η οποία απεστάλη προς τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με τον Παναθηναϊκό να είναι η μοναδική ομάδα που δεν συμμετείχε.

Οι ομάδες εκφράζουν την ανησυχία τους ότι η μείωση της χρηματοδότησης ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος, καλώντας το Υπουργείο να επανεξετάσει τη στάση του.

Όλα αυτή την ώρα που ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, τόνισε μετά τον τελικό του Final-4 του Κυπέλλου ότι «έχουν γίνει άλματα στο μπάσκετ γυναικών».

Η επιστολή:

«Κε Υπουργέ

Με τεράστια έκπληξη και απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι στο νέο ΦΕΚ για την επιχορήγηση των ομάδων από το στοίχημα, περισσότερο από κάθε άλλο άθλημα, «τιμωρήθηκε» το Μπάσκετ Γυναικών το οποίο είχε την σημαντικότερη μείωση ποσοστών ως εξής:

Α1 Γυναικών: Μείωση 11% (από 9% πήγε 8%)

Α2 Γυναικών: Μείωση 12% (από 4% πήγε 3,5%)

Η συγκεκριμένη μείωση, δεν έχει καμία βάση, δεν στηρίχτηκε σε καμία ουσιαστική έρευνα, δεν έγινε προϊόν διαβούλευσης και το κυριότερο είναι ότι δεν εφαρμόστηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης διότι αν γινόταν κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να υπήρχε αύξηση και όχι μείωση του ποσοστού

Και σας καταθέτουμε τα εξής ερωτήματα:

Γνωρίζετε κύριε Υπουργέ;

ποιο είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο άθλημα παγκοσμίως;

ποιο είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο άθλημα στην Ελλάδα;

ποιο είναι το άθλημα με την μεγαλύτερη αύξηση προσέλευσης φιλάθλων στην Ελλάδα;

ποιο είναι το μοναδικό γυναικείο άθλημα το οποίο κατορθώνει να συναγωνίζεται ανδρικά αθλήματα σε επίπεδα τηλεθέασης αλλά και εισιτηρίων;

Ποιο ελληνικό γυναικείο άθλημα έχει την μεγαλύτερη άνοδο στο ranking των ευρωπαϊκών αθλημάτων;

ποιο είναι το γυναικείο άθλημα με την μεγαλύτερη αύξηση προσέλκυσης νέων κοριτσιών στην Ελλάδα;

Θα σας πούμε ότι είναι το Μπάσκετ Γυναικών

Κι επειδή η αδικία προς το μπάσκετ γυναικών συνδυάστηκε με ευνοϊκότερη μεταχείριση για άλλο άθλημα, είμαστε επίσης σίγουροι ότι δεν γνωρίζετε ούτε τα ακόλουθα:

Το μπάσκετ γυναικών έχει 15πλάσιο αριθμό σωματείων και 20πλάσιο αριθμό αθλητριών από άλλο άθλημα γυναικών το οποίο έλαβε αύξηση ποσοστού (πλέον λαμβάνει 9% και το μπάσκετ γυναικών 8%).

Η Α1 Μπάσκετ Γυναικών έχει κατά πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ ακόμη και από ανδρικό άθλημα που λαμβάνει 12% (ενώ το μπάσκετ γυναικών 8%) ενώ υπερέχει και σε θέματα πλήθους αθλητών αλλά και σε θέματα απήχησης.

Η Α1 Μπάσκετ Γυναικών έχει υπερπολλαπλάσιο μπάτζετ από αντίστοιχη Α1 άλλου αθλήματος γυναικών ενώ δε τίθεται καν θέμα σύγκρισης σε ποσοστά απήχησης και τηλεθέασης.

Η Α2 Μπάσκετ Γυναικών είναι η κατηγορία με την μεγαλύτερη επαρχιακή και νησιωτική εκπροσώπηση σε σχέση με οποιαδήποτε Α2 άλλου αθλήματος (8 ομάδες από Επαρχία/Νησιά έναντι 1 και 2 αντίστοιχων Α2 άλλων αθλημάτων)

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε και για τα ακόλουθα συγκριτικά με βάση άλλα αθλήματα:

Ο μ.ο. του προϋπολογισμού εξόδων μιας γυναικείας ομάδας μπάσκετ στην Α1 Γυναικών είναι 4πλάσιος από αντίστοιχη γυναικεία ομάδα ενός άλλου αθλήματος το οποίο έλαβε αύξηση ενώ εμείς μείωση

Οι αξίες των γυναικείων ομάδων μπάσκετ αυξήθηκαν κατά 280% μέσα στην τελευταία 3ετία ενώ αντίστοιχα η κρατική στήριξη μειώθηκε κατά 10%

Εσείς ωστόσο χορηγήσατε αύξηση στην Α1 άλλου αθλήματος που πλέον λαμβάνει 9%, ενώ στην Α1 Μπάσκετ Γυναικών το μειώσατε από 9% σε 8% και στην Α2 Γυναικών από 4% σε 3,5%!

Εξαιρετικά άδικο

Και αν πρέπει να απαντήσουμε στο επιχείρημα περί επιτυχιών των αθλητικών σωματείων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

3 γυναικείες ομάδες (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αθηναικός) την φετινή σεζόν διακρίθηκαν μεταξύ των 16 καλύτερων ομάδων στην Ευρώπη. Η μία εξ αυτών προκρίθηκε στον τελικό του Eurocup και η 2η εξ αυτών στις 8 καλύτερες ομάδες.

9.000 φίλαθλοι βρέθηκαν σε αγώνα γυναικείας ομάδας σε ευρωπαϊκό παιχνίδι

10.500 φίλαθλοι βρέθηκαν σε αγώνα της εθνικής μπάσκετ γυναικών στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ Γυναικών

>5.000 διαδικτυακοί θεατές είναι ο μ.ό. ανά παιχνίδι της Α1 Γυναικών

H FIBA έχει δώσει πλήθος συγχαρητηρίων στην χώρα μας για την επένδυση και τη ραγδαία ανάπτυξη του μπάσκετ γυναικών

Αυτό σημαίνει ότι διεθνώς, το μπάσκετ γυναικών μπαίνει σε φάση εμπορικής έκρηξης, ενώ η χώρα μας έχει καταφέρει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης

Μια χώρα που επενδύει τώρα, κερδίζει θέση στο μέλλον

Και σας ενημερώνουμε επίσης ότι σχεδόν όλες οι γυναικείες ομάδες μπάσκετ, αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα αθλητικών εγκαταστάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι 5 από τις 6 γυναικείες ομάδες μας που θα αγωνιστούν τη νέα σεζόν Ευρώπη, θα αναγκαστούν να αλλάξουν στέγη και έδρα διότι τα γήπεδα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της FIBA, κάτι το οποίο επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον προϋπολογισμό των ομάδων.

Ποια η στήριξη της αθλητικής ηγεσίας και σε αυτό το θέμα;

Το γυναικείο μπάσκετ έχει υψηλή κοινωνική απόδοση επένδυσης.

Προωθεί την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό.

Δημιουργεί πρότυπα για κορίτσια και νεαρές αθλήτριες.

Ενισχύει τη συμμετοχή στον μαζικό αθλητισμό.

Βελτιώνει την εικόνα της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Και αναρωτιόμαστε αν όλο αυτό, κόστισε κάπου την αθλητική ηγεσία ή συνέβαλλε στην ανάπτυξή του.

Διότι δυστυχώς αυτή η επένδυση που έχει φέρει ένα εντυπωσιακά θετικό αποτέλεσμα, τιμωρείται από την πολιτεία ή μάλλον από την αθλητική ηγεσία της χώρας

Με ελάχιστο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, η πολιτεία μπορεί να στηρίξει ένα προϊόν που:

έχει τη την υψηλότερη σε σχέση με κάθε άλλο ελληνικό γυναικείο άθλημα, κοινωνική απόδοση επένδυσης

γεμίζει γήπεδα,

ενισχύει την ισότητα,

προσελκύει νεολαία στον αθλητισμό,

και αναβαθμίζει την εικόνα της χώρας στην Ευρώπη.

Και κρατήστε και κάτι τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Η μη στήριξη των γυναικείων ομάδων, τις φέρνει σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων χωρών με αποτέλεσμα πλήθος ελληνίδων αθλητριών μας, να φεύγουν από τη χώρα μας για να αναζητήσουν οικονομική και αθλητική καταξίωση στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα αναφέρουμε ότι κατά την τελευταία 3ετία, 35 Ελληνίδες ταλαντούχες αθλήτριες έφυγαν από την Ελλάδα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το πρόγραμμα Rebrain Greece ενώ αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό brain drain σε σχέση με κάθε άλλο γυναικείο άθλημα της χώρας

Από εσάς ζητούμε άμεσα:

Την αποκατάσταση της αδικίας που έχει υποστεί το μπάσκετ γυναικών διαμέσου άμεσης κάλυψης της φετινής μείωσης από τα αδιάθετα ποσά

Την επαναξιολόγηση των κριτηρίων επιχορήγησης και την χορήγηση ποσοστού στην Α1 Γυναικών, ίσου με αυτό της Α1 πόλο Ανδρών και στην Α2 Γυναικών ποσοστό ίσο με την Α2 Μπάσκετ Ανδρών

Την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων (όπου απαιτείται) ούτως ώστε να μη ξεσπιτώνονται οι ελληνικές ομάδες για να λάβουν χώρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις».