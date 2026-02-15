Με επιβλητική εμφάνιση ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 91-77 για την 19η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, συνεχίζοντας δυναμικά την πορεία του στο κυνήγι της κορυφής.

Οι «πράσινες» έλεγξαν τον ρυθμό από νωρίς και έφτασαν στη 17η νίκη τους στο πρωτάθλημα, παραμένοντας σε απόσταση βολής από τον πρωτοπόρο Αθηναϊκό. Μεγάλη πρωταγωνίστρια της αναμέτρησης ήταν η Πρινς με 29 πόντους, πραγματοποιώντας ηγετική εμφάνιση, ενώ για τον «Δικέφαλο του Βορρά» ξεχώρισε η Μάμπρεϊ με 21 πόντους.

Στη Βούλα και στο «Γ. Γεννηματάς», ο Αθηναϊκός λύγισε στην παράταση τον Πρωτέας Βούλας με 92-84, σε ένα παιχνίδι με δραματική εξέλιξη. Η Ανίγκουε ηγήθηκε των νικητριών με 31 πόντους, ενώ για τις γηπεδούχες η Γιένσεν είχε 29 και η Μάλι 26.

Σημαντικό «διπλό» πανηγύρισε και η Ιωνία, που επικράτησε της Ανόρθωσης Βόλου με 91-87. Η Γκριγκς ήταν καταλυτική με 27 πόντους και επτά τρίποντα, ενώ για την Ανόρθωση, που αγωνίστηκε χωρίς τη Μίνγκο, η Βερτ σημείωσε 27 πόντους με πέντε τρίποντα.

Τέλος, ο Παναθλητικός δεν συνάντησε δυσκολίες απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα, επικρατώντας με 86-50. Η Κάρτερ σημείωσε 26 πόντους για τις νικήτριες, ενώ για τον ΠΑΣ η Μπρούγκλερ είχε 17.

Η 19η αγωνιστική:

Ολυμπιακός-Αμύντας 92-57

Πρωτέας Βούλας-Αθηναϊκός 84-92 παρ.

Ανόρθωση Βόλου-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 87-91

Παναθλητικός-ΠΑΣ Γιάννινα 86-50

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 91-77

Ρεπό: Πανσερραϊκός

Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

Αθηναϊκός 35 -18αγ.

Παναθηναϊκός 33

Ολυμπιακός 31

ΠΑΣ Γιάννινα 27 -18αγ.

Πανσερραϊκός 26

Πρωτέας Βούλας 26 -18αγ.

Παναθλητικός 25

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 23

ΠΑΟΚ 22

Αμύντας 19

Ανόρθωση Βόλου 18