Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός σημείωσαν νίκες απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Παναθλητικό αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.

Η αυλαία της αγωνιστικής άνοιξε με την αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 88-80 του ΠΑΣ Γιάννινα. Η ομάδα της Ηπείρου είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος και προηγήθηκε έως και με εννέα πόντους στο ημίχρονο, ωστόσο οι «ασπρόμαυρες» ανέβασαν στροφές στο δεύτερο μέρος και γύρισαν το ματς.

Καθοριστική αποδείχθηκε η συνεισφορά των νεοαποκτηθεισών Αγγελικής Βιντσιλαίου και Λορέν Μανίς, που έδωσαν λύσεις και ώθησαν τον ΠΑΟΚ στην ανατροπή. Πρώτες σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Γουίλιαμς με 21 πόντους και η Μεϊμπρέι με 23.

Στο ΣΕΦ και συγκεκριμένα στην αίθουσα 5, ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο του Παναθλητικού με 76-67. Για τις «ερυθρόλευκες», ξεχώρισαν η Κριβάσεβιτς με 16 πόντους και η Χριστινάκη με 14, ενώ από την πλευρά του Παναθλητικού η Τζέιντ Λόβιλ πραγματοποίησε θετικό ντεμπούτο, σημειώνοντας 18 πόντους.

Η 14η αγωνιστική στην Α1 μπάσκετ των γυναικών:

Σάββατο 17/1

ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 88-80

Ολυμπιακός-Παναθλητικός 76-67

Κυριακή 18/1

Αγγ. Ζούπας 13.00 Αμύντας-Πανσερραϊκός (Λιότσιος-Γαραντζιώτης-Τσικριτσάκη)

Π. Γιαννακόπουλος 15.30 Παναθηναϊκός-Πρωτέας Βούλας (Ραπτογιάννης-Ελ Ανύ-Κουτίβης)

Ζωφριάς 18.00 Ιωνία-Αθηναϊκός (Καλογερόπουλος-Αλεξόπουλος Χρ.-Ιωάννου)

Ρεπό: Ανόρθωση Βόλου

Βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

Αθηναϊκός 23

Παναθηναϊκός 23

Ολυμπιακός 22

Πανσερραϊκός 19

ΠΑΣ Γιάννινα 19 -13αγ.

Πρωτέας Βούλας 17

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 17

Παναθλητικός 17

ΠΑΟΚ 17 -13αγ.

Αμύντας 14

Ανόρθωση Βόλου 13