Με νίκες συνέχισαν Πρωτέας Βούλας και ΠΑΟΚ τις υποχρεώσεις τους στην Α1 μπάσκετ των γυναικών. Η αθηναϊκή ομάδα επιβλήθηκε στη Βούλα του Πανσερραϊκού με 70-66 στην παράταση, έχοντας ως «αιχμή του δόρατος» στην επίθεση τη Γιένσεν με 25 πόντους και 6 τρίποντα. Από την πλευρά του, ο «Δικέφαλος του βορρά» πήρε βαθμολογική … «ανάσα», καθώς κατέβαλε στο Βόλο την αντίσταση της ουραγού Ανόρθωσης με 78-76 και βρίσκεται πλέον στο +2 από την τελευταία θέση.
Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας ο Αθηναϊκός επικράτησε άνετα των Ιωαννίνων με 84-43.
Η 7η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών:
Παναθλητικός-Παναθηναϊκός 68-87
Ολυμπιακός-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 97-80
Πρωτέας Βούλας-Πανσερραϊκός 70-66 (παράταση)
Ανόρθωση Βόλου-ΠΑΟΚ 76-78
ΠΑΣ Γιάννινα-Αθηναϊκός 43-84
Ρεπό: Αμύντας
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες):
Αθηναϊκός 13 -7αγ.
Παναθηναϊκός 12
Πανσερραϊκός 11 -7αγ.
Ολυμπιακός 11
Πρωτέας Βούλας 10 -7αγ.
ΠΑΣ Γιάννινα 10 -7αγ.
ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 9
ΠΑΟΚ 8
Παναθλητικός 8
Αμύντας 7
Ανόρθωση Βόλου 6