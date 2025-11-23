Με νίκες συνέχισαν Πρωτέας Βούλας και ΠΑΟΚ τις υποχρεώσεις τους στην Α1 μπάσκετ των γυναικών. Η αθηναϊκή ομάδα επιβλήθηκε στη Βούλα του Πανσερραϊκού με 70-66 στην παράταση, έχοντας ως «αιχμή του δόρατος» στην επίθεση τη Γιένσεν με 25 πόντους και 6 τρίποντα. Από την πλευρά του, ο «Δικέφαλος του βορρά» πήρε βαθμολογική … «ανάσα», καθώς κατέβαλε στο Βόλο την αντίσταση της ουραγού Ανόρθωσης με 78-76 και βρίσκεται πλέον στο +2 από την τελευταία θέση.

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας ο Αθηναϊκός επικράτησε άνετα των Ιωαννίνων με 84-43.

Η 7η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών:

Παναθλητικός-Παναθηναϊκός 68-87

Ολυμπιακός-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 97-80

Πρωτέας Βούλας-Πανσερραϊκός 70-66 (παράταση)

Ανόρθωση Βόλου-ΠΑΟΚ 76-78

ΠΑΣ Γιάννινα-Αθηναϊκός 43-84

Ρεπό: Αμύντας

Βαθμολογία (σε 6 αγώνες):

Αθηναϊκός 13 -7αγ.

Παναθηναϊκός 12

Πανσερραϊκός 11 -7αγ.

Ολυμπιακός 11

Πρωτέας Βούλας 10 -7αγ.

ΠΑΣ Γιάννινα 10 -7αγ.

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 9

ΠΑΟΚ 8

Παναθλητικός 8

Αμύντας 7

Ανόρθωση Βόλου 6