Νικηφόρα συνέχισαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις τους στην Α1 μπάσκετ των γυναικών, η οποία επανάρχισε σήμερα (22/11), μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις της εθνικής στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Οι «πράσινες» διατήρησαν το απόλυτο της συγκομιδής, καθώς επιβλήθηκαν του Παναθλητικού στη Θεσσαλονίκη με 87-68, στην αναμέτρηση που «άνοιξε την αυλαία» της 7ης αγωνιστικής, και πανηγύρισαν το «6 στα 6» στο πρωτάθλημα.

Στο μεταξύ, αν και δυσκολεύθηκαν, οι «ερυθρόλευκες» κατέβαλαν την αντίσταση της ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας στο ΣΕΦ με 97-80 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 5-1. Αξίζει να σημειωθεί ότι με σερί 13-0 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου οι φιλοξενούμενες μείωσαν σε 78-73, 5:31 πριν το τέλος.

Η 7η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών:

Παναθλητικός-Παναθηναϊκός 68-87

Ολυμπιακός-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 97-80

Πρωτέας Βούλας-Πανσερραϊκός 23/11

Ανόρθωση Βόλου-ΠΑΟΚ 23/11

ΠΑΣ Γιάννινα-Αθηναϊκός 23/11

Ρεπό: Αμύντας

Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Παναθηναϊκός 12

Αθηναϊκός 11

Ολυμπιακός 11

Πανσερραϊκός 10

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 9

ΠΑΣ Γιάννινα 9

Πρωτέας Βούλας 8

Παναθλητικός 8

Αμύντας 7

ΠΑΟΚ 6 -5αγ.

Ανόρθωση Βόλου 5 -5αγ.