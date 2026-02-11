Ο Ολυμπιακός πήρε τους δύο βαθμούς της νίκης υποδεχόμενος τον ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής στην Α1 γυναικών στο μπάσκετ.

Μετά από ένα αμφίρροπο πρώτο μέρος, η ομάδα του Πειραιά επέβαλε τον ρυθμό της έχοντας κορυφαίες τις Τζόνσον και Ράμπερ, που σημείωσαν από 18 πόντους.

Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, οι Ουίλιαμς και Μπαντού σημείωσαν από 17 πόντους.

Ο Ολυμπιακός παραμένει στην 3η θέση με 29 βαθμούς σε 16 ματς, ενώ ο ΠΑΟΚ με 21 βαθμούς βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

Αθηναϊκός 33 -17αγ.

Παναθηναϊκός 31

Ολυμπιακός 29

Πανσερραϊκός 26 -17αγ.

ΠΑΣ Γιάννινα 26 -17αγ.

Πρωτέας Βούλας 25 -17αγ.

Παναθλητικός 23

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 21

ΠΑΟΚ 21

Αμύντας 18

Ανόρθωση Βόλου 17