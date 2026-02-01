Νικηφόρα συνέχισε ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στην Α1 μπάσκετ Γυναικών… Οι «πράσινες» επιβλήθηκαν 99-79 της ουραγού Ανόρθωσης στο Βόλο, σε αναμέτρηση για την 17η αγωνιστική, και πλησίασαν στο -2 από τον πρωτοπόρο Αθηναϊκό, σε σχέση με τον οποίο έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Πλέον η ομάδα της Σελέν Ερντέμ στρέφει την προσοχή της στην πρώτη αναμέτρηση με την τουρκική Μερσίν για τα προημιτελικά του EuroCup Γυναικών που θα διεξαχθεί την προσεχή Πέμπτη (5/2, 18:30), στο “Telekom Center Athens”.

Στο μεταξύ, ο ΠΑΣ Γιάννινα πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη του στο πρωτάθλημα, επικρατώντας στα Ιωάννινα του Πανσερραϊκού με 71-66.

Η 17η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών:

Πρωτέας Βούλας-Αμύντας 78-59

Παναθλητικός-Αθηναϊκός 67-109

Ανόρθωση Βόλου-Παναθηναϊκός 79-99

ΠΑΣ Γιάννινα-Πανσερραϊκός 71-66

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ Αναβλήθηκε

Ρεπό: ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας

Βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

Αθηναϊκός 31

Παναθηναϊκός 29 -15αγ.

Ολυμπιακός 25 -14αγ.

ΠΑΣ Γιάννινα 25

Πρωτέας Βούλας 24

Πανσερραϊκός 24

Παναθλητικός 22 -15αγ.

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 20 -15αγ.

ΠΑΟΚ 18 -14αγ.

Αμύντας 18

Ανόρθωση Βόλου 16 -15αγ.