Νικηφόρα συνέχισε ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στην Α1 μπάσκετ Γυναικών… Οι «πράσινες» επιβλήθηκαν 99-79 της ουραγού Ανόρθωσης στο Βόλο, σε αναμέτρηση για την 17η αγωνιστική, και πλησίασαν στο -2 από τον πρωτοπόρο Αθηναϊκό, σε σχέση με τον οποίο έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
Πλέον η ομάδα της Σελέν Ερντέμ στρέφει την προσοχή της στην πρώτη αναμέτρηση με την τουρκική Μερσίν για τα προημιτελικά του EuroCup Γυναικών που θα διεξαχθεί την προσεχή Πέμπτη (5/2, 18:30), στο “Telekom Center Athens”.
Στο μεταξύ, ο ΠΑΣ Γιάννινα πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη του στο πρωτάθλημα, επικρατώντας στα Ιωάννινα του Πανσερραϊκού με 71-66.
Η 17η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών:
Πρωτέας Βούλας-Αμύντας 78-59
Παναθλητικός-Αθηναϊκός 67-109
Ανόρθωση Βόλου-Παναθηναϊκός 79-99
ΠΑΣ Γιάννινα-Πανσερραϊκός 71-66
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ Αναβλήθηκε
Ρεπό: ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας
Βαθμολογία (σε 16 αγώνες)
Αθηναϊκός 31
Παναθηναϊκός 29 -15αγ.
Ολυμπιακός 25 -14αγ.
ΠΑΣ Γιάννινα 25
Πρωτέας Βούλας 24
Πανσερραϊκός 24
Παναθλητικός 22 -15αγ.
ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 20 -15αγ.
ΠΑΟΚ 18 -14αγ.
Αμύντας 18
Ανόρθωση Βόλου 16 -15αγ.