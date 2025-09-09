Το μπάσκετ γυναικών επιστρέφει για την σεζόν 2025-26 και η δική του πρεμιέρα θα γίνει με έναν νέο θεσμό, το Super Cup!

Ολυμπιακός και ΠΑΣ Γιάννινα θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στην Άρτα, μια πόλη που έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι αγαπά το μπάσκετ. Οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το double την σεζόν 2024-25, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα ήταν ο φιναλίστ του Κυπέλλου Γυναικών.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο Τ9. Το ραντεβού έχει κλειστεί για τις 28 Σεπτεμβρίου στις 16:00 με την σημαντική υποστήριξη του Δήμου Αρταίων.

Η αναμέτρηση θα καλυφθεί και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ.