Με τέσσερα παιχνίδια που παρουσίασαν μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.
Ο ΠΑΟΚ σημείωσε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 86-82 του Πρωτέα Βούλας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι.
Ο Πανσερραϊκός με πρώτη σκόρερ την Μουρ επιβλήθηκε με 73-64 του Παναθλητικού, ενώ η Ιωνία ανεβάζοντας την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο νίκησε με 77-61 τον ΠΑΣ Γιάννινα.
Τέλος, ο Ολυμπιακός πέρασε από τον Βόλο, κερδίζοντας την γηπεδούχο Ανόρθωση με 89-64.
Η 4η αγωνιστική στην Α1 γυναικών:
ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας 86-82
Ιωνία-ΠΑΣ Γιάννινα 77-61
Πανσερραϊκός-Παναθλητικός 73-64
Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός 64-89
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου
Ζούπας 13:00 Αμύντας-Αθηναϊκός Ναστούλης-Πολάτογλου-Τσικριτσάκη (Γερός)
Ρεπό: Παναθηναϊκός
Βαθμολογία (σε 4 αγώνες):
Πανσερραϊκός 7
ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 7
Παναθηναϊκός 6 -3αγ.
ΠΑΣ Γιάννινα 6
Ολυμπιακός 6 -3αγ.
Αθηναϊκός 5 -3αγ.
Πρωτέας Βούλας 5
ΠΑΟΚ 5
Παναθλητικός 4 -3αγ.
Αμύντας 3 -3αγ.
Ανόρθωση Βόλου 3 -3αγ.