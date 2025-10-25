Με τέσσερα παιχνίδια που παρουσίασαν μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ σημείωσε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 86-82 του Πρωτέα Βούλας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι.

Ο Πανσερραϊκός με πρώτη σκόρερ την Μουρ επιβλήθηκε με 73-64 του Παναθλητικού, ενώ η Ιωνία ανεβάζοντας την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο νίκησε με 77-61 τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Τέλος, ο Ολυμπιακός πέρασε από τον Βόλο, κερδίζοντας την γηπεδούχο Ανόρθωση με 89-64.

Η 4η αγωνιστική στην Α1 γυναικών:

ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας 86-82

Ιωνία-ΠΑΣ Γιάννινα 77-61

Πανσερραϊκός-Παναθλητικός 73-64

Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός 64-89

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου

Ζούπας 13:00 Αμύντας-Αθηναϊκός Ναστούλης-Πολάτογλου-Τσικριτσάκη (Γερός)

Ρεπό: Παναθηναϊκός

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες):

Πανσερραϊκός 7

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 7

Παναθηναϊκός 6 -3αγ.

ΠΑΣ Γιάννινα 6

Ολυμπιακός 6 -3αγ.

Αθηναϊκός 5 -3αγ.

Πρωτέας Βούλας 5

ΠΑΟΚ 5

Παναθλητικός 4 -3αγ.

Αμύντας 3 -3αγ.

Ανόρθωση Βόλου 3 -3αγ.