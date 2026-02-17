Νικηφόρο ήταν το πέρασμα του Ολυμπιακού από τις Σέρρες, στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 20ής αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 Μπάσκετ Γυναικών.

Η ομάδα του Πειραιά, αν και δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στον Πανσερραϊκό, εν τέλει κατάφερε να κάμψει την αντίσταση των γηπεδούχων, επικρατώντας με 76-72 σκορ.

Η ομάδα των Σερρών διατήρησε το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου, ωστόσο οι «ερυθρόλευκες» αντέδρασαν στην τελευταία περίοδο, και ανατρέποντας την εις βάρος τους κατάσταση, έφτασαν στο ροζ φύλλο αγώνα.

Πρώτη σκόρερ για τον Πανσερραϊκό ήταν η Ρόνσιεκ με 19 πόντους, ενώ από τον Ολυμπιακό η Ράμπερ σημείωσε 16 πόντους.

Αναλυτικά:

20ή ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17-18/2/2026)

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός 72-76

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου

PAOK 15:00 ΠΑΟΚ-Παναθλητικός

Καραδήμας 16:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Πρωτέας Βούλας

Ζούπας 18:45 Αμύντας-Ανόρθωση Βόλου

Ζωφριά 20:00 ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-Παναθηναϊκός

ΡΕΠΟ: ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

Αθηναϊκός 35 -18αγ.

Παναθηναϊκός 33

Ολυμπιακός 33 -18αγ.

ΠΑΣ Γιάννινα 27 -18αγ.

Πανσερραϊκός 27 -18αγ.

Πρωτέας Βούλας 26 -18αγ.

Παναθλητικός 25

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 23

ΠΑΟΚ 22

Αμύντας 19

Ανόρθωση Βόλου 18