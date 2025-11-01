Τη νίκη με 97-88 στην παράταση (80-80 κ.α.) πήρε ο Παναθηναϊκός επί του νταμπλούχου Ελλάδας 2025, Ολυμπιακού, στο ΣΕΦ, για την 5η αγωνιστική της Α1 Γυναικών και παρέμεινε αήττητος. Η Φιτζέραλντ αστόχησε στην τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού στην κανονική διάρκεια, για να οδηγηθεί σε έξτρα πεντάλεπτο το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, διάστημα στο οποίο τα τρίποντα από Φιτζέραλντ και Γαλανόπουλος επέτρεψαν στις «πράσινες» να ξεφύγουν με +8 (82-90) και η πλάστιγγα έγειρε υπέρ των φιλοξενούμενων. Για τον Παναθηναϊκό, η Φιτζέραλντ είχε 23 πόντους, η Γαλανόπουλος 16 και η Πρινς 15, ενώ για τον Ολυμπιακό η Γούλφολκ σημείωσε 22 πόντους, η Χριστινάκη 20 και η Ράμπερ 15.

Δεκάλεπτα: 20-29, 43-49, 62-68, 80-80 (κ.δ.), 88-97 (παρ.)

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 11(3), Γούλφολκ 22(4), Καρλάφτη 2, Χριστινάκη 20(2), Κολλάτου 7(1), Τζόνσον 11, Ράμπερ 15, Ντάλα.

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 23(5), Κωτούλα, Μπράουν 14, Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 16(4), Βίτολα 9(2), Χατζηλεοντή 6, Κριμίλη 14(2), Πρινς 15.

Άνετη νίκη πέτυχε ο Αθηναϊκός, με 78-54 επί του Πανσερραϊκού στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Καλτσάς».

Στην παράταση πήρε τη νίκη με 85-80 (72-72 κ.α.) ο Πρωτέας απέναντι στην ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας. Η Μόργκαν Μάλι ήταν πρώτη σκόρερ για την ομάδα της Βούλας με 39 πόντους, ενώ για την ομάδα της Νέας Ιωνίας ξεχώρισε η Μανίς με 23 πόντους.

Ρεπό έχει ο ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών στο μπάσκετ.

Η 5η αγωνιστική στην Α1 γυναικών στο μπάσκετ:

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου

Πρωτέας Βούλας-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 85-80

Αθηναϊκός-Πανσερραϊκός 78-54

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 88-97 παρ. (80-80 κ.α.)

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου

Επταπυργίου 13:30 Παναθλητικός-Ανόρθωση Βόλου Κλεπουσνιώτου-Δέλλας-Παζώλης (Μοσχοτόγλου)

Ιωαννίνων (Ν) 17:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας Αναστασιάδης-Κανελλόπουλος-Τσακιράκη (Τζαμάκου)

Ρεπό: ΠΑΟΚ

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Αθηναϊκός 9 -5αγ.

Παναθηναϊκός 8

Πανσερραϊκός 8 -5αγ.

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 8 -5αγ.

Ολυμπιακός 7

Πρωτέας Βούλας 7 -5αγ.

ΠΑΣ Γιάννινα 6

ΠΑΟΚ 5

Παναθλητικός 4 -3αγ.

Αμύντας 4

Ανόρθωση Βόλου 3 -3αγ.