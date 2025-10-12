Με τα φαβορί να επικρατούν και να κάνουν το δύο στα δύο έπεσε το απόγευμα της Κυριακής (12/10), η «αυλαία» της 2ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ.
Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον ΠΑΣ Γιάννινα με 94-63, έχοντας πέντε παίκτριες με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ πολύ εύκολο έργο είχε στην Θεσσαλονίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ και ο Αθηναϊκός, ο οποίος νίκησε με 87-63 (η Λουκά τελείωσε το ματς με 16 πόντους, ούσα η κορυφαία σκόρερ της αθηναϊκής ομάδας).
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών:
Ιωνία-Πανσερραϊκός 72-65
ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός 63-87
Ανόρθωση Βόλου-Πρωτέας Βούλας 46-73
Παναθλητικός-Αμύντας 82-70
Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα 94-63
Ρεπό: Ολυμπιακός
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες):
Παναθηναϊκός 4
ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 4
Αθηναϊκός 3
Πρωτέας Βούλας 3
Πανσερραϊκός 3
ΠΑΣ Γιάννινα 3
Ολυμπιακός 2 -1αγ.
Παναθλητικός 2 -1αγ.
ΠΑΟΚ 2
Αμύντας 2
Ανόρθωση Βόλου 2
Η επόμενη αγωνιστική (19/10):
Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός
ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ
Αθηναϊκός-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας
Πανσερραϊκός-Αμύντας
Παναθλητικός-Ολυμπιακός
Ρεπό: Ανόρθωση Βόλου