Με τα φαβορί να επικρατούν και να κάνουν το δύο στα δύο έπεσε το απόγευμα της Κυριακής (12/10), η «αυλαία» της 2ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ.

Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον ΠΑΣ Γιάννινα με 94-63, έχοντας πέντε παίκτριες με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ πολύ εύκολο έργο είχε στην Θεσσαλονίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ και ο Αθηναϊκός, ο οποίος νίκησε με 87-63 (η Λουκά τελείωσε το ματς με 16 πόντους, ούσα η κορυφαία σκόρερ της αθηναϊκής ομάδας).

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών:

Ιωνία-Πανσερραϊκός 72-65

ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός 63-87

Ανόρθωση Βόλου-Πρωτέας Βούλας 46-73

Παναθλητικός-Αμύντας 82-70

Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα 94-63

Ρεπό: Ολυμπιακός

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες):

Παναθηναϊκός 4

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 4

Αθηναϊκός 3

Πρωτέας Βούλας 3

Πανσερραϊκός 3

ΠΑΣ Γιάννινα 3

Ολυμπιακός 2 -1αγ.

Παναθλητικός 2 -1αγ.

ΠΑΟΚ 2

Αμύντας 2

Ανόρθωση Βόλου 2

Η επόμενη αγωνιστική (19/10):

Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός

ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ

Αθηναϊκός-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας

Πανσερραϊκός-Αμύντας

Παναθλητικός-Ολυμπιακός

Ρεπό: Ανόρθωση Βόλου