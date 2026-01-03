Ο Αθηναϊκός πλήρωσε τον Παναθηναϊκό με το ίδιο … νόμισμα, περνώντας από το Κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» και υποχρεώνοντας τις «πράσινες» στην πρώτη ήττα τους στη σεζόν. Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου επικράτησε με 76-70, για την 12η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, πιάνοντας το «τριφύλλι» στην κορυφή, και αποκτώντας το πάνω χέρι στη μεταξύ τους ισοβαθμία, καθώς κάλυψε και τη διαφορά της εντός έδρας ήττας της (69-71) στον πρώτο γύρο.

Οι φιλοξενούμενες εξαργύρωσαν την κυριαρχία τους στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, με τον Παναθηναϊκό να αφυπνίζεται στο τέταρτο, να τρέχει ένα επιμέρους σκορ 26-15, αλλά ο χρόνος να μην είναι με το μέρος του …

Κορυφαίες του Αθηναϊκού οι Άνα Τάντιτς και Μπορισλάβα Χρίστοβα, οι οποίες σημείωσαν από 15 πόντους, ενώ με νταμπλ νταμπλ τελείωσε τον αγώνα η Αλέξις Πρινς (12π., 13ρ.). Από τις «πράσινες» έλαμψε στο ντεμπούτο της, η αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, Άρτεμης Σπανού, με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 32-42, 44-61, 70-76

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 17(2), Σταμολάμπρου 1, Μπράουν 6, Γαλανόπουλος 2, Σπανού 20(3), Βίτολα 7(1), Κριμίλη 8(1), Πρινς 9.

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 1,Τσινέκε 6, Σταμάτη 3(1), Παυλοπούλου 3(1), Λούκα 8, Τάντιτς 15(1), Πρινς 12, Παρκς 13, Ανίγκουε, Χρίστοβα 15(2).

Η 12η αγωνιστική στην Α1 Γυναικών:

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 73-90

Παναθηναϊκός-Αθηναϊκός 70-76

Ολυμπιακός-Πρωτέας Β. 15:00

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-Αμύντας 15:00

Ανόρθωση-ΠΑΣ Γιάνινα 16:00

Ρεπό: Παναθλητικός

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες):

Αθηναϊκός 21 -11αγ.

Παναθηναϊκός 21 -11αγ.

Ολυμπιακός 18

Πανσερραϊκός 17 -11αγ.

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 15

ΠΑΣ Γιάννινα 15

Πρωτέας Βούλας 14

Παναθλητικός 14

ΠΑΟΚ 14 -11αγ.

Ανόρθωση Βόλου 11

Αμύντας 11