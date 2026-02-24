Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ) επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής στην ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Παναθηναϊκού για καπνογόνα.

Οι «πράσινες» θα δώσουν χωρίς κόσμο τον πρώτο τους αγώνα για τα ημιτελικά των play off απέναντι στον Ολυμπιακό.

Να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός έχοντας κερδίσει και τα δύο ματς της κανονικής περιόδου, αρχίζει τη σειρά με προβάδισμα 2-0, ενώ η πρόκριση στον τελικό κρίνεται στις τέσσερις νίκες.

Αναλυτικά η απόφαση:

2. Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,

β) το Φύλλο αγώνα και την Έκθεση της Παρατηρήτριας της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι στις 18/02/2026, στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Ζωφριάς στα Άνω Λιόσια Αττικής, μετά τη λήξη του αγώνα ΕΣΚΔ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΙΩΝΙΑ» – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο, για την Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών, που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, φορώντας χειρουργικές μάσκες και ευρισκόμενοι στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο της ομάδας τους, προέβησαν στην αφή και καύση δέκα έως δεκαπέντε καπνογόνων, τα οποία αφού έσβησαν τα απέρριψαν στα πόδια τους εντός της κερκίδας,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 8/2026 Πράξη της, σε βάρος της ομάδας καλαθοσφαίρισης γυναικών του αθλητικού σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.