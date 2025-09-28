Με τρεις αναμετρήσεις άνοιξε η «αυλαία» της Α’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας της Α1 Εθνικής Κατηγορίας μπάσκετ των γυναικών.
Με ανατροπή από το -13 στα μέσα της τρίτης περιόδου, ο Αμύντας επικράτησε με 87-83 των Εσπερίδων και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Πρωτέα Βούλας.
Εύκολο έργο είχε στο Επταπύργιο ο Παναθλητικός που κέρδισε άνετα με 88-52 την Ανόρθωση Βόλου και πήρε το εισιτήριο για την 8άδα, όπου καλείται να περάσει το εμπόδιο του Πανσερραϊκού, που κέρδισε εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ με 80-74.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν διεξήχθη η αναμέτρηση του ΠΑΣ Γιάννινα με την ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας, λόγω της συμμετοχής της ηπειρωτικής ομάδας στο Σούπερ Καπ της Κυριακής (28/9), στην Άρτα. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες τέσσερις ομάδες του περυσινού πρωταθλήματος προκρίνονται απευθείας στη Β΄ φάση του Κυπέλλου της Α1, ενώ οι ομάδες που κατετάγησαν στις θέσεις 5-10, καθώς και οι δύο ομάδες που προβιβάστηκαν από την Α2 «μονομαχούν» μεταξύ τους για τα υπόλοιπα τέσσερα «εισιτήρια» των προημιτελικών.
Τα αποτελέσματα για την Α΄ φάση του Κυπέλλου της Α1 γυναικών:
Κυριακή 28/9
Αμύντας-Εσπερίδες Καλλιθέας 87-83
Παναθλητικός-Ανόρθωση Βόλου 88-52
ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 74-80
Τετάρτη 07/01/2026 – Προημιτελικά
Αθηναϊκός–Ολυμπιακός
Παναθλητικός–Πανσερραϊκός
Νικητής ΠΑΣ Γιάννινα/Νέα Ιωνία – Παναθηναϊκός
Αμύντας–Πρωτέας Βούλας