Στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου τερμάτισε ο Αθηναϊκός, κάνοντας επίδειξη δύναμης, με 94-52, στον αγώνα με την ουραγό Ανόρθωση Βόλου, για την 22η και τελευταία αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών.

Δεύτερος τερμάτισε ο Παναθηναϊκός, αν και ισόβαθμος με τον Αθηναϊκό, καθώς η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου είχε το πάνω χέρι στην ισοβαθμία με τις «πράσινες». Ο Ολυμπιακός είναι οριστικά 3ος, επικρατώντας 86-66 του ΠΑΣ Γιάννινα, στα Ιωάννινα. Την πρώτη τετράδα συμπλήρωσε ο Παναθλητικός, μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας.

Με την 5η θέση συμβιβάστηκε ο Πανσερραϊκός που ηττήθηκε το Σάββατο (28/2) από τον Παναθηναϊκό. Ο Πρωτέας Βούλας που είχε ρεπό για την 22η αγωνιστική, τερμάτισε στην 6η θέση, 7ος ο ΠΑΣ Γιάννινα και 8ος ο ΠΑΟΚ.

Τα ζευγάρια των Πλέι Οφ και των Πλέι Άουτ:

Πλέι Οφ

Θέσεις 1-4

Αθηναϊκός-Παναθλητικός (2-0)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (2-0)

Θέσεις 5-8

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ (2-0)

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα (1-1)

Πλέι άουτ

Αμύντας – Ανόρθωση Βόλου (1-1)

Η 22η αγωνιστική:

Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός 60-88

Αμύντας-ΠΑΟΚ 86-90

ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-Παναθλητικός 70-88

Αθηναϊκός-Ανόρθωσις Βόλου 94-52

ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός 66-86

Ρεπό: Πρωτέας Βούλας

Βαθμολογία (σε 20 αγώνες)

1. Αθηναϊκός 39

2. Παναθηναϊκός 39

3. Ολυμπιακός 36

4. Παναθλητικός 30

5. Πανσερραϊκός 30

6. Πρωτέας Βούλας 29

7. ΠΑΣ Γιάννινα 29

8. ΠΑΟΚ 28

———————–

9. ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 26

————————

10. Αμύντας 23

11. Ανόρθωση Βόλου 21