Σε έναν συγκλονιστικό αγώνα στο κλειστό «Άγγελος Ζούπας» του Υμηττού, ο Αμύντας επικράτησε 92-87 της Ανόρθωσης Βόλου και παρέμεινε στην Α1 γυναικών.

Οι δύο ομάδες βρίσκονταν στο 2-2 πριν από την έναρξη της αναμέτρησης καθώς είχαν από μία νίκη στην κανονική περίοδο και το ίδιο στα πλέι άουτ. Έτσι τα πάντα κρίθηκαν σε 5ο ματς όπου παίχτηκε καταπληκτικό μπάσκετ και από τις δύο ομάδες.

Ο Αμύντας παραμένει στα «σαλόνια», ενώ οι Βολιώτισσες επιστρέφουν στην Α2, μόλις μία χρονιά μετά την πρώτη τους συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία. Κορυφαία για τις νικήτριες ήταν η Μόρτενσεν με 29 πόντους και για τις ηττημένες η Βερτ με 25 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 48-46, 74-65, 92-87

Αμύντας (Βελτσίστας): Γκίλντεϊ 20(1), Μαργώνη 17(5), Κοντογιάννη, Κατσαμούρη 4, Μπέι 16, Χάντερ 6, Μόρτενσεν 29(5), Νάτσκου.

Ανόρθωση Βόλου (Βλιώρας): Μίνγκο 21, Σουλτάνη, Γιαπιτζόγλου 10(1), Σιουμουρέκη, Κουτσουνούρη 4, Βερτ 25(3), Τόμπσον 7(1), Μπατλ 20.