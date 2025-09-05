Στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα της η Σαμ Γαλανόπουλος, η οποία απέκτησε ελληνικό διαβατήριο.

Η 25χρονη ομογενής γκαρντ, η οποία πέρυσι φόρεσε τη φανέλα των Εσπερίδων, σε δήλωσή της στην ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη, τόνισε ότι «είμαι ενθουσιασμένη και είναι μεγάλη τιμή να αγωνιστώ σε έναν τόσο ιστορικό Σύλλογο στην Ελλάδα.

Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να συνεχίσω να χτίζω χημεία με τις συμπαίκτριές μου, τους προπονητές και τον Σύλλογο.

Είμαστε έτοιμες να αγωνιστούμε και να κερδίσουμε αγώνες και θα κάνω ό,τι μπορώ για να μας βοηθήσω να το πετύχουμε αυτό. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να παίξω στον Παναθηναϊκό και είμαι ενθουσιασμένη που ξεκινάει η σεζόν».

Η σχετική ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σαμ Γαλανόπουλος στο γυναικείο τμήμα μπάσκετ, για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε το γυναικείο τμήμα μπάσκετ του «τριφυλλιού» καθώς ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό του τη Σαμ Γαλανόπουλος.

Η 25χρονη γκαρντ (1.74μ.) πήρε το ελληνικό διαβατήριο και αυτομάτως ενισχύσει σημαντικά το «πράσινο» ρόστερ.

Η Γαλανόπουλος την περασμένη σεζόν έπαιξε 27 ματς με τις Εσπερίδες, έχοντας 14 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ.

Πρόκειται για μια μπασκετμπολίστρια που στις ΗΠΑ αγωνίστηκε στο Loyola University του Chicago για 5 χρόνια».