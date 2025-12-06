Με νίκες των «αιωνίων» άνοιξε σήμερα η αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην Α1 μπάσκετ γυναικών. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε 88-43 την Ιωνία στο Κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» και παραμένει πρώτος και αήττητος, ενώ ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε περισσότερο του αναμενομένου από τον Πανσερραϊκό, αλλά τελικά επικράτησε 78-66, με 23 πόντους της Ελεάννας Χριστινάκη.
Η 9η αγωνιστική:
αναθηναϊκός-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 88-43
Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός 78-66
Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 7/12
Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας 7/12
Παναθλητικός-ΠΑΟΚ 7/12
Ρεπό: Αθηναϊκός
Βαθμολογία (σε 8 αγώνες):
Παναθηναϊκός 16
Αθηναϊκός 15
Ολυμπιακός 15
ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 12
Πανσερραϊκός 12
ΠΑΣ Γιάννινα 12
Πρωτέας Βούλας 11
Παναθλητικός 9 -7αγ.
ΠΑΟΚ 9 -7αγ.
Αμύντας 8 -7αγ.
Ανόρθωση Βόλου 7 -7αγ.