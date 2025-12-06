Με νίκες των «αιωνίων» άνοιξε σήμερα η αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην Α1 μπάσκετ γυναικών. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε 88-43 την Ιωνία στο Κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» και παραμένει πρώτος και αήττητος, ενώ ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε περισσότερο του αναμενομένου από τον Πανσερραϊκό, αλλά τελικά επικράτησε 78-66, με 23 πόντους της Ελεάννας Χριστινάκη.

Η 9η αγωνιστική:

αναθηναϊκός-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 88-43

Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός 78-66

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 7/12

Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας 7/12

Παναθλητικός-ΠΑΟΚ 7/12

Ρεπό: Αθηναϊκός

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες):

Παναθηναϊκός 16

Αθηναϊκός 15

Ολυμπιακός 15

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 12

Πανσερραϊκός 12

ΠΑΣ Γιάννινα 12

Πρωτέας Βούλας 11

Παναθλητικός 9 -7αγ.

ΠΑΟΚ 9 -7αγ.

Αμύντας 8 -7αγ.

Ανόρθωση Βόλου 7 -7αγ.

