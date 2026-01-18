Με νίκες των πρωτοπόρων «έπεσε» η αυλαία της 14ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών στο μπάσκετ.
Ο Αθηναϊκός πέρασε από την έδρα της Ιωνίας με 64-59, ενώ ο Παναθηναϊκός υπερασπίστηκε το «σπίτι» του με 83-79 απέναντι στον Πρωτέα Βούλας και συνεχίζουν «αγκαλιά» στην κορυφή της βαθμολογίας.
Στην αναμέτρηση που προηγήθηκε χρονικά, ο Πανσερραϊκός πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Αμύντα, επικρατώντας με 79-54.
Η 14η αγωνιστική:
ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 88-80
Ολυμπιακός-Παναθλητικός 76-67
Αμύντας-Πανσερραϊκός 54-79
Παναθηναϊκός-Πρωτέας Βούλας 83-79
Ιωνία-Αθηναϊκός 59-64
Ρεπό: Ανόρθωση Βόλου
Βαθμολογία (σε 13 αγώνες)
Αθηναϊκός 25
Παναθηναϊκός 25
Ολυμπιακός 22 -12αγ.
Πανσερραϊκός 21
ΠΑΣ Γιάννινα 19
Πρωτέας Βούλας 18
ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 18
Παναθλητικός 17 -12αγ.
ΠΑΟΚ 17
Αμύντας 15
Ανόρθωση Βόλου 13 -12αγ.