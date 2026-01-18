Με νίκες των πρωτοπόρων «έπεσε» η αυλαία της 14ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών στο μπάσκετ.

Ο Αθηναϊκός πέρασε από την έδρα της Ιωνίας με 64-59, ενώ ο Παναθηναϊκός υπερασπίστηκε το «σπίτι» του με 83-79 απέναντι στον Πρωτέα Βούλας και συνεχίζουν «αγκαλιά» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στην αναμέτρηση που προηγήθηκε χρονικά, ο Πανσερραϊκός πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Αμύντα, επικρατώντας με 79-54.

Η 14η αγωνιστική:

ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 88-80

Ολυμπιακός-Παναθλητικός 76-67

Αμύντας-Πανσερραϊκός 54-79

Παναθηναϊκός-Πρωτέας Βούλας 83-79

Ιωνία-Αθηναϊκός 59-64

Ρεπό: Ανόρθωση Βόλου

Βαθμολογία (σε 13 αγώνες)

Αθηναϊκός 25

Παναθηναϊκός 25

Ολυμπιακός 22 -12αγ.

Πανσερραϊκός 21

ΠΑΣ Γιάννινα 19

Πρωτέας Βούλας 18

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 18

Παναθλητικός 17 -12αγ.

ΠΑΟΚ 17

Αμύντας 15

Ανόρθωση Βόλου 13 -12αγ.