Σημαντικό βήμα παραμονής στην Α1 μπάσκετ των Γυναικών έκανε ο Παναθλητικός, νικώντας 85-70 τον ΠΑΟΚ, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική.

Νωρίτερα, την πρώτη νίκη της πανηγύρισε η Ανόρθωση Βόλου, που κατέβαλε την αντίσταση του Αμύντα με 72-71, χάρη στις βολές της Σμιθ, 24 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Παράλληλα, ο ΠΑΣ Γιάννινα νίκησε τον Πρωτέα στη Βούλα με 75-68.

Η 9η αγωνιστική στην Α1 Μπάσκετ των Γυναικών:

Παναθηναϊκός-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 88-43

Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός 78-66

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 68-75

Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας 72-71

Παναθλητικός-ΠΑΟΚ 85-70

Ρεπό: Αθηναϊκός

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες):

Παναθηναϊκός 16

Αθηναϊκός 15

Ολυμπιακός 15

ΠΑΣ Γιάννινα 14 -9αγ.

Πρωτέας Βούλας 12 -9αγ.

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 12

Πανσερραϊκός 12

Παναθλητικός 11

ΠΑΟΚ 10

Ανόρθωση Βόλου 9

Αμύντας 9