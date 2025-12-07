Σημαντικό βήμα παραμονής στην Α1 μπάσκετ των Γυναικών έκανε ο Παναθλητικός, νικώντας 85-70 τον ΠΑΟΚ, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική.
Νωρίτερα, την πρώτη νίκη της πανηγύρισε η Ανόρθωση Βόλου, που κατέβαλε την αντίσταση του Αμύντα με 72-71, χάρη στις βολές της Σμιθ, 24 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Παράλληλα, ο ΠΑΣ Γιάννινα νίκησε τον Πρωτέα στη Βούλα με 75-68.
Η 9η αγωνιστική στην Α1 Μπάσκετ των Γυναικών:
Παναθηναϊκός-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 88-43
Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός 78-66
Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 68-75
Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας 72-71
Παναθλητικός-ΠΑΟΚ 85-70
Ρεπό: Αθηναϊκός
Βαθμολογία (σε 8 αγώνες):
Παναθηναϊκός 16
Αθηναϊκός 15
Ολυμπιακός 15
ΠΑΣ Γιάννινα 14 -9αγ.
Πρωτέας Βούλας 12 -9αγ.
ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 12
Πανσερραϊκός 12
Παναθλητικός 11
ΠΑΟΚ 10
Ανόρθωση Βόλου 9
Αμύντας 9