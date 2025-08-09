Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τη σύνθεση της Εθνικής Ελλάδος για το δυνατό φιλικό παιχνίδι με τη Σερβία, που διεξάγεται σήμερα, 9 Αυγούστου, στη Λεμεσό.

Από την αποστολή απουσιάζουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν θα δώσει το παρών στην Κύπρο, καθώς και οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης (λόγω τραυματισμού). Επιπλέον, εκτός της τελικής 14άδας για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση έμειναν οι Όμηρος Νετζήπογλου και Λευτέρης Λιοτόπουλος.

Ο Όμηρος Νετζήπογλου και ο Λευτέρης Λιοτόπουλος θα είναι εκτός της 14άδας που θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο αποψινό (20.30) φιλικό της Εθνικής Ανδρών με τη Σερβία στη Λεμεσό 🇬🇷🏀#HellasBasketball #RoadToEuroBasket#ECOMMBXCup — HellenicBF (@HellenicBF) August 9, 2025

Η τελική 14αδα για το φιλικό είναι η εξής:

Κώστας Παπανικολάου

Κώστας Σλούκας

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Θανάσης Αντετοκούνμπο

Ντίνος Μήτογλου

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Κώστας Αντετοκούνμπο

Δημήτρης Κατσίβελης

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Νίκος Χουγκάζ

Αντώνης Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

Αλέξανδρος Νικολαΐδης

Νάσος Μπαζίνας