Προπονητικού χαρακτήρα φιλικό παιχνίδι έδωσαν στο Ιβανώφειο, ο Ηρακλής και ο Άρης. Τεστ το οποίο διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, ήταν διάρκειας τεσσάρων οκταλέπτων και αποφασίστηκε από τις δύο ομάδες να μην κρατηθεί σε αυτό σκορ.

Το ματς αποτέλεσε τόσο για τους «κυανόλευκους», όσο και για τους «κιτρινόμαυρους», το τελευταίο δείγμα γραφής πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους για τη νέα σεζόν.

Ο Άρης θα κάνει αρχή στη νέα περίοδο την Τρίτη (30/9), με το ευρωπαϊκό ματς, για την πρεμιέρα του EuroCup, στην Ιταλία, απέναντι στη Βενέτσια. Ο Ηρακλής ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της Greek Basketball League και την εντός έδρας μάχη με τον Προμηθέα (4/10).

Απόντες από τον αγώνα για τον «Γηραιό» ήταν ο Κόουλ-Τζον Σύλλας, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα δεξιάς ποδοκνημικής στην προ ημερών φιλική δοκιμασία που έδωσαν οι «κυανόλευκοι» με την Πρίστινα και υποβάλλεται σε θεραπείες, ο Μάριος Πουλιανίτης, που ταλαιπωρείται από ίωση, και ο επίσης τραυματίας Θάνος Βλάχος.

Δεν έπαιξαν για τον Άρη, λόγω ενοχλήσεων, οι Λευτέρης Μποχωρίδης (γάμπα), Αρνόλντας Κουλμπόκα (λαγονοψοΐτη).