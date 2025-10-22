Η κλήρωση των ζευγαριών του final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των ανδρών θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, στις 12:30 στα γραφεία της ΕΟΚ, παρουσία των εκπροσώπων των ομάδων.

Φέτος, το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ των ανδρών διεξάγεται με νέο σύστημα διεξαγωγής. Θα υπάρχει μεν το καθιερωμένο final-8, όμως σ’ αυτό θα φτάσουν οι ομάδες, μέσω ενός συστήματος play in, ενώ δεν είναι πλέον δεδομένη η παρουσία του νικητή του Unicef Trophy.

Συγκεκριμένα, στην τελική φάση θα πάρουν μέρος οι ομάδες που θα έχουν καταταγεί στις θέσεις 1-4 στην Greek Basketball League μετά το τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος και οι τέσσερις νικητές της 2ης αγωνιστικής της Δ’ Φάσης. Οι οκτώ ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ζευγάρια σε αγώνες knock-out τα οποία θα προκύψουν από την κλήρωση.

O νικητής του UNICEF Trophy δεν εξασφαλίζει άμεσα θέση στο final-8. Θα πρέπει να αναμετρηθεί με την ομάδα που θα βρίσκεται στην 12η θέση του πρωταθλήματος με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Στη συνέχεια θα γίνει ένα μίνι τουρνουά Play In με τον νικητή του εν λόγω αγώνα και των ομάδων της GBL που έχουν καταταγεί από τις θέσεις 5 έως 11 ως εξής: 5-12/Unicef Trophy, 6-11, 7-10, 8-9.

Πηγή: ΑΠΕ