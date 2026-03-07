Η μπασκετική δράση επιστρέφει μετά από τη διακοπή και σήμερα Σάββατο θα διεξαχθούν τέσσερις αναμετρήσεις στην Basket League για την 20η αγωνιστική, η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο Κυριακή με τους αγώνες των «αιωνίων», που σήμερα ξεκουράζονται μετά το χθεσινό μεταξύ τους ντέρμπι στην Euroleague.

Η αυλαία ανοίγει στη Sunel Arena στα Λιόσια (12:45, ΕΡΤ Sports), όπου η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πατρών. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ανάγκη από νίκη για να διατηρήσουν επαφή με την κορυφή…