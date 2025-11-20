Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ενημέρωσε πως στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ελήφθη η απόφαση για υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά προπονητή ΚΑΕ που αγωνίζεται στην Greek Basketball League.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για δυσφημιστικές αναφορές από πλευράς του συγκεκριμένου προπονητή κατά την τελευταία αγωνιστική της GBL, δηλαδή της εβδόμης, οι αγώνες της οποίας πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 15-16 Νοεμβρίου.

Πάντως, σε απολογία για σήμερα (20/11) είχε κληθεί ο τεχνικός του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεοδώρου, για γεγονότα που έλαβαν χώρα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, στον αγώνα με την ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Σε συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΟΚ, το ΔΣ της ΕΟΚ ομόφωνα αποφάσισε την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά προπονητή ΚΑΕ που αγωνίζεται στην GBL για τις δυσφημιστικές αναφορές του την τελευταία αγωνιστική που διεξήχθη στις 15-16 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Αρ.41 ΣΤ Περίπτωση 5 του Νόμου 2725/1999. Για τα ανωτέρω θα ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Αθλητικού Εισαγγελέα».