Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) η κλήρωση της τελικής φάσης (final-8) του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών (17-21/2/2026), παρουσία των εκπροσώπων των ομάδων.

Όπως προέκυψε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός «διασταυρώνουν» τα ξίφη τους μόνο στον τελικό.

Η ΕΟΚ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη το μέρος και το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του final-8.

Το σύστημα διεξαγωγής

Στην τελική φάση θα πάρουν μέρος οι ομάδες που θα έχουν καταταγεί στις θέσεις 1-4 στην GBL Stoiximan μετά το τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος και οι τέσσερις νικητές της 2ης αγωνιστικής της Δ’ Φάσης. Οι οχτώ ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ζευγάρια σε αγώνες knock out τα οποία θα προκύψουν από την κλήρωση.

Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής του UNICEF Trophy δεν εξασφαλίζει άμεσα θέση στο Final 8. Θα πρέπει να αναμετρηθεί με την ομάδα που θα βρίσκεται στην 12η θέση του πρωταθλήματος με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Στη συνέχεια θα γίνει ένα μίνι τουρνουά Play In με τον νικητή του εν λόγω αγώνα και των ομάδων της GBL που έχουν καταταγεί από τις θέσεις 5 έως 11 ως εξής: 5-12/Unicef Trophy, 6-11, 7-10, 8-9.

Η κλήρωση είναι η εξής:

Προημιτελικοί

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου:

5ος/12ος ή UNICEF-8ος/9ος (1)

1ος-4ος (2)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου:

2ος-3ος (3)

6ος/11ος-7ος/10ος (4)

Ημιτελικοί (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου):

Νικητής 1-Νικητής 2 (Α)

Νικητής 3-Νικητής 4 (Β)

Τελικός (Σάββατο 21 Φεβρουαρίου):

Νικητής Α-Νικητής Β