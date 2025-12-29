Επιστρέφει για μία τρίτη θητεία στην τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου ο Νέναντ Μάρκοβιτς.

Ο 57χρονος Βόσνιος τεχνικός, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Πανιωνίου τη σεζόν 2001-02 πριν αγωνιστεί στον Ολυμπιακό (2002-03) θα διαδεχτεί τον Ηλία Ζούρο στην τεχνική ηγεσία των «κυανέρυθρων». Διετέλεσε τεχνικός της ομάδας της Νέας Σμύρνης τη σεζόν 2007-08 και τη σεζόν 2009-10.

Το 2025 ο Νέναντ Μάρκοβιτς εργάστηκε ως προπονητής στην τουρκική Μπούρσασπορ. Στην Ελλάδα διετέλεσε τεχνικός και του ΚΑΟ Δράμας τη σεζόν 2013-14.