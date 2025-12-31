Παίκτης του Πανιωνίου είναι και επίσημα ο Τζο Τόμασον, με την κυανέρυθρη ΚΑΕ να ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με τον 32χρονο Αμερικανό γκαρντ ύψους 1,93μ.

Ο Τόμασον αγωνιζόταν τη φετινή σεζόν στην Τόφας, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 5,5 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ ανά αγώνα. Την περσινή περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Γκραν Κανάρια, μετρώντας 8,5 πόντους, 1,8 ασίστ και 2,4 ριμπάουντ, έχοντας σταθερή παρουσία στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο Αμερικανός γκαρντ διαθέτει σημαντική εμπειρία από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ισπανία, Πολωνία, Ισραήλ, Ρωσία και Ελλάδα. Στη χώρα μας είχε φορέσει τη φανέλα του Προμηθέα Πάτρας, τη σεζόν 2022-23, πριν συνεχίσει την καριέρα του σε Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και Γρανάδα. Στην πορεία του έχει κατακτήσει τίτλους, με πιο πρόσφατο το πρωτάθλημα Ισραήλ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος:

«Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με τον Αμερικανό guard, Joe Thomasson.

O Joe Thomasson γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 1993 στο Dayton (Ohio) κι έχει ύψος 1,93 μέτρα. Αποφοίτησε από το Wright State (την τελευταία χρονιά ήταν στην καλύτερη αμυντική πεντάδα της περιφέρειας) αφού τα πρώτα δύο χρόνια της κολεγιακής του καριέρας τα πέρασε στο State Fair C.C.

Την περίοδο 2016-2017 αγωνίστηκε στην G League (Erie BayHawks) με 6,3 πόντους- 2,7 ασίστ και 60% στα τρίποντα και στην Ρουμανία (Dinamo Bucuresti με 11,5 πόντους- 5,8 ασίστ- 3,3 ριμπάουντ και 1,3 κλεψίματα.

Η επόμενη τριετία τον βρήκε στην Πολωνία. Πρώτα στην Starogard (13,3 πόντοι- 4,9 ασίστ- 4,2 ριμπάουντ- 1,3 κλεψίματα) κι ακολούθως στην Start Lubin (19,3 πόντοι- 5,2 ασίστ- 3,7 ριμπάουντ- 1,8 κλεψίματα- 40% στα τρίποντα). Η σεζόν 2019-2020 άρχισε στην Zielona Gora (12,3 πόντοι- 3,4 ασίστ- 2,6 ριμπάουντ- 43% στα τρίποντα) με την οποία κατέκτησε το πρωταθλημα Πολωνίας και κατέληξε στην Hapoel Galil Gilboa στο Ισραήλ (15,8 πόντοι- 3,2 ασίστ- 2,7 ριμπάουντ). Εκεί έμεινε και την επόμενη σεζόν (12,6 πόντοι- 4,3 ασίστ- 3,2 ριμπάουντ) ενώ την περίοδο 2021-2022 έγινε παίκτης της BAXI Manresa στην Ισπανία(13,2 πόντοι- 3,5 ασίστ- 2,8 ριμπάουντ με 40% στα τρίποντα και 92% στις ελεύθερες βολές).

Την σεζόν 2022-2023 την άρχισε στην Ελλάδα με τον Προμηθέα (12,6 πόντοι- 3,9 ασίστ- 3,6 ριμπάουντ) συνέχισε στην Zenit Saint Petersburg (6,3 πόντοι– 3 ασίστ- 2,7 ριμπάουντ) και κατέληξε στην Granada (15 πόντοι- 3 ασίστ- 2 ριμπάουντ και 47% στα τρίποντα).

Η επόμενη περίοδος (2023-2024) άρχισε στην Granada (14,1 πόντοι- 3,4 ασίστ- 3 ριμπάουντ- 1,1 κλεψίματα) και ολοκληρώθηκε στην Maccabi Tel Aviv (6,5 πόντοι- 2,6 ασίστ- 1,8 ριμπάουντ) όπου και κατέκτησε το πρωτάθλημα στο Ισραήλ.

Την περίοδο 2024-2025 αγωνίστηκε στην Gran Canaria (8,5 πόντοι- 1,8 ασίστ- 2,4 ριμπάουντ) ενώ φέτος άρχισε στην Tofas (5,5 πόντοι- 2,4 ριμπάουντ- 2,3 ασίστ).

Καλωσορίζουμε τον Joe στον Ιστορικό μας Σύλλογο».