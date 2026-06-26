Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΟΚ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διεξάγει τον τελικό του Super Cup στη Λεμεσό (26-27/9), στο στάδιο που φιλοξένησε όμιλο του Eurobasket 2025.

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