Υπό τις οδηγίες του Γιάννη Καστρίτη θα συνεχίσει να αγωνίζεται η Βαρέζε, καθώς την Τετάρτη ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι το 2028.

Ο διοικούντες τον σύλλογο της Λομβαρδίας έχουν μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι από την εικόνα της ομάδας με τον Έλληνα τεχνικό στον πάγκο, κι έτσι έσπευσαν να «δέσουν» με νέο συμβόλαιο τον πρώην προπονητή του Άρη.

Ο Καστρίτης μετακόμισε στη Βαρέζε τον περασμένο Φεβρουάριο, έπειτα από την αποχώρησή του από τους Θεσσαλονικείς και έκτοτε φαίνεται να έχει βρει σταθερότητα και προοπτική στην Ιταλία.