Συνεχίζει τη μεταγραφική ενίσχυση η ΑΕΚ, η οποία την Τετάρτη προχώρησε στην απόκτηση του 28χρονου Γκαμπονέζου πάουερ φόργουορντ, Κρις Σίλβα, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με την «Ένωση».

Η σχετική ανακοίνωση των «κιτρινόμαυρων»:

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Κρις Σίλβα (Chris Silva – 28 χρ., 2 μ.03).

Ο διεθνής Αφρικανός (από την Γκαμπόν) πάουερ φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Κρις Σίλβα γεννήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1996 στη Γκαμπόν.

Φοίτησε στο University of South Carolina, όπου είχε μέσο όρο 11,3 πόντους, 6,5 ριμπάουντ και 1,4 κοψίματα ανά αγώνα ενώ ανακηρύχθηκε αμυντικός της χρονιάς το 2018.

Στην επαγγελματική του καριέρα αγωνίστηκε στο NBA (Miami Heat, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks), με συνολικά 70 αγώνες και κατά μέσο όρο 2,8 πόντους και 2,7 ριμπάουντ.

Σε επίπεδο G-League, αγωνίστηκε σε College Park Skyhawks, Iowa Wolves, Sioux Falls Skyforce και South Bay Lakers με μέσο όρο 16,2 πόντους, 8,8 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ και 1,2 κοψίματα. Τον Απρίλιο του 2024, μετακόμισε στο Πουέρτο Ρίκο για να αγωνιστεί στους Piratas de Quebradillas, όμως αποχώρησε μετά από 4 αγώνες (12,8 π., 7,8 ρ.) λόγω τραυματισμού. Υπέγραψε στους Mets de Guaynabo έως το τέλος της περιόδου 2023-2024, μετρώντας κατά μέσο όρο 9,1 πόντους και 5,4 ριμπάουντ. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Ισραήλ με τη Μπνέι Ερτζλίγια και σε 19 ματς πρωταθλήματος κατέγραψε κατά μέσο όρο 15,1 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ και 1,1 κοψίματα σε 27,5 λεπτά συμμετοχής.

Κρις, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα».