Εκ του σύνεγγυς επαφή με εκπροσώπους του Αριστοτέλη Μυστακίδη, ο οποίος ενδιαφέρεται να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, είχαν σήμερα, στο PAOK Sports Arena, ιθύνοντες του ΑΣ ΠΑΟΚ.

Η συνάντηση έγινε, όπως γνωστοποίησε ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της διάθεσης που διατηρεί ο Έλληνας επιχειρηματίας να γίνει ιδιοκτήτης του μπασκετικού «Δικεφάλου».

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ, με ανακοίνωση, ανέφερε τα εξής:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στο PAOK Sports Arena, συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας μελών του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ, των κ.κ Ησαϊάδη, Καπετανάκη, Νικολαΐδη, Πατρίδα, Παπαδοπούλου, Καρούση, Χατζηγεωργίου, Μπεκιάρη, Χασεκίδη και της νομικής συμβούλου Κατερίνας Γιαννακοπούλου, με εκπροσώπους του επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Η προγραμματισμένη συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επικείμενης εμπλοκής του κυρίου Μυστακίδη με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Στη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τη βελτίωση και την καλύτερη εκμετάλλευση των γηπεδικών εγκαταστάσεων, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση του γηπέδου.

Τέλος συμφωνήθηκε να διεξαχθούν περαιτέρω συναντήσεις εργασίας, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της εισόδου του κυρίου Μυστακίδη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ».