Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-85 της Καρδίτσας, στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος της Stoiximan GBL. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα έγιναν γνωστά και τα ζευγάρια των play-in που θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αρχικά, ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, εξασφάλισαν την παρουσία τους στην οκτάδα της διοργάνωσης, καθώς, τερμάτισαν στις τέσσερις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Πλέον, οι ομάδες που τερμάτισαν από την 5η θέση μέχρι τη 12η θα παίξουν αγώνες play-in. Εκτός έμεινε ο Πανιώνιος που βρέθηκε στη 13η θέση. Η Δόξα Λευκάδας, που πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε το Unicef Trophy, θα τεθεί αντιμέτωπη με το Μαρούσι, με τον νικητή του ζευγαριού να αντιμετωπίζει τον 5ο Προμηθέα.

Τα ζευγάρια των play-in του Κυπέλλου:

5ος Προμηθέας – 12ος Μαρούσι ή Δόξα Λευκάδας

6ος Ηρακλής – 11ο Κολοσσός Ρόδου

7ος Μύκονος – 10ο Καρδίτσα

8ος Άρης – 9ος Περιστέρι