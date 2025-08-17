Ημέρα αφίξεων η σημερινή (Κυριακή 17/8) για τον Ηρακλή καθώς οι «κυανόλευκοι» υποδέχθηκαν συνολικά τρεις καλαθοσφαιριστές, με φόντο το ξεκίνημα της προετοιμασίας που είναι προγραμματισμένο για αύριο (18/8).

Την αρχή έκανε ο Ζάκιους Ντάρκο-Κέλι, ο οποίος έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» περίπου μία ώρα μετά την αλλαγή της ημέρας. «Είμαι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω δουλειά. Την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω τη σεζόν (σ.σ. είχε τραυματιστεί στο ξεκίνημά της όντας παίκτης του ΠΑΟΚ) και τώρα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία για τον Ηρακλή νιώθω πολύ χαρούμενος», δήλωσε ο Αμερικανός σμολ φόργουορντ.

Με διαφορά λίγης ώρας, το μεσημέρι της Κυριακής, «προσγειώθηκαν» στη Θεσσαλονίκη οι Κόουλ-Τζον Σίλας και Λανς Γουέιρ. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην Ελλάδα. Θέλω να δείξω τι μπορώ να προσφέρω. Γνωρίζω πως υπάρχουν προσδοκίες από την ομάδα και είμαι εδώ για να δείξω στους φιλάθλους του Ηρακλή ότι θα βγω μπροστά για να πετύχει τους στόχους της», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σίλας.

Από την πλευρά του, ο 23χρονος σέντερ Γουέιρ τόνισε: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πανέτοιμος για να ξεκινήσουμε τη δουλειά και να έχουμε μια καλή χρονιά».