Το εθνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, η Greek Basketball League (GBL), αρχίζει αυτό το Σαββατοκύριακο, διεκδικώντας τον τίτλο του πιο ανταγωνιστικού της τελευταίας δεκαπενταετίας!

Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο με τέσσερις αναμετρήσεις, ενώ η αγωνιστική δράση συνεχίζεται την Κυριακή με τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να ρίχονται κι αυτοί στη μάχη, μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τους.

Το Σάββατο στις 16:00, η ΑΕΚ αγωνίζεται στη Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό, ενώ ίδια ώρα ο Άρης θα επιδιώξει να φύγει με το «διπλό» από την Καρδίτσα. Στις 19:00, ο νεοφώτιστος Ηρακλής υποδέχεται τον Προμηθέα Πατρών, ενώ στις 19:30, αμφίρροπη μάχη αναμένεται ανάμεσα στον Πανιώνιο και το Περιστέρι.

Την Κυριακή (5/10), στις 13:00, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στο κλειστό του Αγίου Θωμά, με αντίπαλο το Μαρούσι, κι ενώ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα, ο Φρανκ Νιλικίνα.

Στις 16:00, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο T-Center με στόχο να μπει… με το δεξί και στην GBL, μετά τη Euroleague.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/10/2025

ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΤΗΤΕΣ (Κομισάριοι)

16:00 Κολοσσός Ρ.-ΑΕΚ Τζιοπάνος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Κουλούρης) ΕΡΤ2

16:00 Καρδίτσα-Άρης Παπαπέτρου-Καρπάνος-Τεφτίκης (Τέγα) ΕΡΤ Sports 1

19:00 Ηρακλής-Προμηθέας Π. Πουρσανίδης-Τσολάκος-Χριστινάκης (Λαζαρίδης) ΕΡΤ Sports 1

19:30 Πανιώνιος-Περιστέρι Πιτσίλκας-Αγραφιώτης-Λουλουδιάδης (Νηγιάννης) ΕΡΤ2

ΚΥΡΙΑΚΗ, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΤΗΤΕΣ (Κομισάριοι)

13:00 Μαρούσι-Ολυμπιακός Τσαρούχα-Ζακεστίδης-Μπακάλης (Παυλόπουλος) ΕΡΤ2

16:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ Συμεωνίδης-Κατραχούρας-Αγγελής (Μωϋσιάδης) ΕΡΤ2

Οι αλλαγές στην εφετινή GBL

Τέλος τα play in και τα play outs

Το σύστημα με τα Play In και τα Play outs… δοκιμάστηκε και απέτυχε. Από φέτος (2025-26) η GBL επιστρέφει στο καλό και παραδοσιακό σύστημα διεξαγωγής. Οι 13 ομάδες (κάθε ομάδα θα έχει από ένα ρεπό σε κάθε γύρο τη νέα σεζόν) παίρνουν θέση στο τζάμπολ το σαββατοκύριακο (4-5/10/2025) και θα ολοκληρώσουν την κανονική περίοδο μετά από 26 αγωνιστικές στις 25-26/4/2026).

Τη νέα σεζόν στα πλέι οφ θα προκρίνονται απευθείας οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 1 έως 8 στην κανονική περίοδο (1-8, 2-7, 3-6 και 4-5).

Τα προημιτελικά και τα ημιτελικά θα κρίνονται σε σειρές best-of-three και οι τελικοί στα πέντε παιχνίδια.

Τέλος, όσον αφορά τον υποβιβασμό, η ομάδα που θα τερματίσει στην τελευταία θέση της regular season θα υποβιβαστεί στην Α2.

Δικαίωμα για οκτώ δηλωμένους μη Έλληνες παίκτες

Την απόφαση ν’ αυξήσουν σε οκτώ τους μη Έλληνες παίκτες τους στην Greek Basketball League θα έχουν από φέτος (2025-26) οι συμμετέχουσες ομάδες στο πρώτο τη τάξει ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ.

Αυτή την απόφαση έλαβε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ την 1η Οκτωβρίου. Μέχρι και την περυσινή σεζόν οι ομάδες μπορούσαν να δηλώσουν επτά παίκτες, αλλά μόνο έξι είχαν δικαίωμα συμμετοχής ανά αγώνα.

Το όριο των έξι ξένων που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε παιχνίδι παρέμεινε και αυξήθηκε μόνο ο αριθμός των δηλωμένων ξένων παικτών. Οι τιμές για τα παράβολα δήλωσης για τον έβδομο ξένο ορίστηκαν στις 5.000 ευρώ, ενώ για τον όγδοο ξένο σε 20.000 ευρώ.

Τέλος, αυξήθηκε κατά 20% η αμοιβή των διαιτητών ανά αγώνα, με τις ψήφους των εκπροσώπων των ομάδων στο εν λόγω θέμα να είναι 11-2.