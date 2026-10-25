Κανείς στο ελληνικό μπάσκετ δεν θα ξεχάσει αυτή την Κυριακή. Στην Ευελπίδων, ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και ο στενός του συνεργάτης και κατ΄ομολογίαν του φίλος Γιώργος Μαυραγάνης θα σταθούν μπροστά στον ανακριτή Κωνσταντίνο Μέτο. Κρατούνται ήδη στη ΓΑΔΑ. Μετά από πολλές ώρες θα ξέρουμε αν θα γυρίσουν σπίτι τους ή αν θα ακολουθήσουν στη φυλακή τον Πέτρο Παπαπέτρου, τον πρώτο που προφυλακίστηκε για το σκάνδαλο Basketgate.

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