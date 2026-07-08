Η κλήρωση της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League για τη σεζόν 2026-27 επιφύλασσε διαφορετικά συναισθήματα για τις δύο ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Η ΑΕΚ, η μοναδική ομάδα που έχει δώσει το «παρών» και στις 11 σεζόν του BCL, μπορεί να αισθάνεται ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της κλήρωσης καθώς τοποθετήθηκε στον 3ο όμιλο, στον οποίο θα αντιμετωπίσει τη Φάλκο Σομπατέλι από την Ουγγαρία, την Αντβέρπ από το Βέλγιο και τον νικητή του πρώτου προκριματικού τουρνουά.

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