Την αρνητική έκπληξή του για τον ορισμό του Άγγελου Παπανικολάου στη θέση του προέδρου της ΕΟΚ εξέφρασε ο Γιώργος Μπόγρης.

Ο Έλληνας μπασκετμπολίστας, το όνομα του οποίου βρέθηκε στο επίκεντρο των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο Basketgate, καθώς στη δικογραφία περιγράφεται σχέδιο για την απομάκρυνσή του από τον Προμηθέα Πατρών το 2019, αναφέρθηκε στις συλλογικές προτιμήσεις του νέου προέδρου, τονίζοντας ότι η επιλογή του προκαλεί ερωτηματικά.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr