Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίστηκε η 10η αγωνιστική της Euroleague, με τη Βαλένθια να περνάει από το Μιλάνο για να βελτιώσει το ρεκόρ της σε 7-3 και να σκαρφαλώσει στην 3η θέση. Τρίτη συνεχόμενη νίκη για την Μπαρτσελόνα, που έκαμψε την αντίσταση της Χάποελ, εντυπωσιακή Παρί, πέρασε και από την Κωνσταντινούπολη για να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της.

Η 10η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Παρασκευή με τέσσερα παιχνίδια. Στην Κωνσταντινούπολη, η Μπεσίκτας τίθεται αντιμέτωπη με τη Ζάλγκιρις Κάουνας, ενώ στη συνέχεια η δράση μεταφέρεται στη «SUNEL Arena» για το ερυθρόλευκο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα. Στις 21:30, η Βίρτους υποδέχεται την Ντουμπάι ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το παιχνίδι της Παρτίζαν με τη Μακάμπι Τελ-Αβίβ στο Βελιγράδι.

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