Την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο αυτόνομης εισόδου του ΝΒΑ στην ευρωπαϊκή αγορά εξέφρασε ο Τσους Μπουένο ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η EuroLeague παραμένει ανοιχτή σε συζητήσεις για μια πιθανή συμφωνία συνεργασίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης σε δηλώσεις που έκανε στο Reuters, υπογράμμισε πως η συνήπαρξη δύο ανταγωνιστικών διοργανώσεων, της EuroLeague και του NBA Europe, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο ευρωπαίκό μπάσκετ.

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