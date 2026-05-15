Ο αποκλεισμός του Παναθηναίκού από την Βαλένθια έφερε έντονη απογοήτευση, αλλά και αρκετή κριτική προς πρόσωπα της ομάδας. Ένας από αυτούς που βρέθηκαν στο επίκεντρο ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος αποφάσισε να βγει μπροστά και να δώσει τη δική του απάντηση μέσω social media.

Ο Αμερικανός φόργουορντ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από σχόλια που αφορούσαν τόσο την απόδοσή του, όσο και τον τρόπο ζωής του εκτός παρκέ, με αρκετούς να στέκονται στα συχνά ταξίδια που πραγματοποιεί στα ρεπό της ομάδας.

