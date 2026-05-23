Ο πολυτιμότερος παίκτης της Ρεάλ στον ημιτελικό με τη Βαλένθια, Μάριο Χεζόνια, χαρακτήρισε ως ένα από τα δυσκολότερα παιχνίδια της καριέρας του τον αυριανό τελικό του Final Four με τον Ολυμπιακό (24/5, 21:00), στις δηλώσεις του μετά την τελευταία προπόνηση της «Βασίλισσας».

Ο Κροάτης φόργουορντ, ο οποίος πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση στον ημιτελικό, χαρακτήρισε τον τελικό ως παιχνίδι «ζωής ή θανάτου» και στάθηκε στην ανάγκη για συσπείρωση απέναντι στις ατυχίες των τραυματισμών.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr