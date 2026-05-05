Με δύο απουσίες θα παραταχθεί η Χάποελ Τελ Αβίβ στο Game 3 με τη Ρεάλ Μαδρίτης (19:00, Novasports 5HD), για τα play off της Euroleague.

O Δημήτρης Ιτούδης δεν υπολογίζει για τον «τελικό» στους Κόλιν Μάλκολμ και Γιαμ Μαντάρ. Να σημειωθεί ότι η Ρεάλ προηγείται 2-0 στη σειρά, και εάν η Χάποελ γνωρίσει την ήττα, θα αποκλειστεί.

Ο Κόλιν Μάλκλμ έχει υποστεί διάστρεμμα, ενώ ο Γιαμ Μαντάρ έχει τραυματιστεί στο χέρι, την ώρα που εκτός, βρίσκονται και οι Γκάι Παλατίν και Ιτάι Σεγκέφ.

Το Game 3 διεξάγεται στην «Arena Botevgrad» στη Βουλγαρία.