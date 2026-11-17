Συζήτηση για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (18/11, 17:00) στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, με τον Παναγιώτη Φασούλα να απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους φορείς του αθλήματος και τους υποψηφίους για την προεδρία της ΕΟΚ.

Μέσω ανοιχτής επιστολής, ο παλαίμαχος διεθνής άσος ασκεί δριμεία κριτική στα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας, κάνοντας λόγο για νοσηρή νοοτροπία και αποφάσεις που λαμβάνονται από λίγους. Παράλληλα, υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για διαφάνεια ενόψει των εκλογών της 20ής Δεκεμβρίου, κατακρίνοντας και την άρνηση της ΕΟΚ να παραχωρήσει την αίθουσα «Γ. Κολοκυθάς» για τη διεξαγωγή του διαλόγου.

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