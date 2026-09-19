Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ για ακόμα δύο χρόνια και παραχωρήθηκε δανεικός στη Μύκονο.

Ο 25χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ έβαλε την υπογραφή του στην επέκταση του συμβολαίου του με τον «Δικέφαλο» και οι Θεσσαλονικείς γνωστοποίησαν την μετακίνησή του στην ομάδα των Κυκλάδων.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Ιατρίδη για δύο ακόμη χρόνια και ταυτόχρονα τον δανεισμό του για την επόμενη σεζόν στη Μύκονο Betsson BC.

Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης εντάχθηκε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ σε ηλικία 13 ετών και ακολούθησε όλα τα ηλικιακά στάδια των τμημάτων υποδομής, φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα, με την οποία αγωνίστηκε για πρώτη φορά το 2019, σε ηλικία 17,5 ετών. Με την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης θα παραμείνει στο δυναμικό του ΠΑΟΚ έως και τη σεζόν 2028-29.

Για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, ο 25χρονος φόργουορντ θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού στη Μύκονο Betsson BC, συμμετέχοντας στη Stoiximan GBL».